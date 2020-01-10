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Определился еще один соперник сборной Украины перед Евро-2020

пятница, 10 января 2020, 13:30
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Определился еще один соперник сборной Украины по футболу по товарищескому матчу перед чемпионатом Европы 2020 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Так, 26 мая команда Андрея Шевченко встретится со сборной Кипра. Матч состоится в Украине. Город проведения игры будет определен позже.

Напомним, в марте месяце сборная Украины проведет два матча. 27-го числа она сыграет с Францией, а 31-го - с Польшей. Обе встречи будут выездными для нашей команды.

Сборная Украины попала в группу С финального раунда Евро-2020 вместе с командами Нидерландов и Австрии. Четвертым соперником украинцев будет победитель стыковых матчей пути A или D.

Матчи с участием украинской национальной команды пройдут в Амстердаме и Бухаресте. Для украинских фанатов на эти матчи выделено 20 тысяч билетов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" неожиданно попрощалось с игроком сборной Украины.

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