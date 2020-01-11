RU  UA  EN

суббота, 11 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 января

21:41
О чем Зеленский сказал украинцам во время видеообращения 11 января
19:58
Катастрофа самолета в Иране: стало известно, когда вернут тела украинцев
19:21
Поймали на горячем: в сети показали фото ушлых воров Киева
18:49
Применяли запрещенное оружие: в ООС рассказали о новых провокациях боевиков
18:24
Крушение украинского самолета в Иране: появилось видео маршрута сбитого борта
17:36
Смертельное ДТП с пешеходом в Киеве: появилось видео момента ЧП
17:34
5 полезных сладостей, которыми не только можно, но и нужно иногда грешить
17:28
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк из клиники - что известно
17:10
В Украине умолчали о важной детали в расследовании причин катастрофы самолета в Иране
16:59
Возле Николаева в пожаре погиб мужчина: подробности и фото
16:39
Под Тернополем умерла маленькая девочка: в сети появился рассказ убитой горем матери
16:31
Катастрофа самолета МАУ: в сети указали на нестыковки в заявлении иранского генерала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Чемпионство все ближе: "Ливерпуль" обыграл команду Моуринью

суббота, 11 января 2020, 21:24
переглянути новину українською

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата Англии.

"Ливерпуль" мог открывать счет в матче уже на 1-й минуте, но супермомент не реализовал Роберт Фирмино. Бразилец исправился на 37-й минуте. Мохамед Салах отдал ему мяч в штрафной хозяев, Фирмино мяч подработал и мощным ударом отправил его в сетку ворот "Тоттенхэма".

После перерыва команды продолжили действовать на встречных курсах, но ближе к голу были хозяева. Два великолепных момента у хозяев не реализовали Сон Хын Мин и Джованни Ло Чельсо. Первый отправил мяч выше ворот, пробивая метров с 10, а второй не смог переправить игровую сферу в ворота Алисона Бекера после великолепной передачи Сержа Орье. В итоге "Ливерпуль" выиграл 21-й матч в чемпионате и стал на шаг ближе к чемпионству.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

22-й тур

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - ЛИВЕРПУЛЬ - 0:1

Гол: Фирмино, 37.

Тоттенхэм Хотспур: Гассанига, Санчес, Алдервейрельд, Танганга, Орье, Роуз (Ламела, 69), Уинкс, Эриксен (Ло Чельсо, 69), Моура, Алли, Сон.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61), Салах (Шакири, 90+1), Фирмино, Мане (Ориги, 81).

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб мира одержал яркую победу в ключевом матче чемпионата Англии.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль - 0:1 Хроника матча

Барселона - Атлетико - 2:3 Хроника матча, видео голов

Валенсия - Реал - 1:3 Хроника матча, видео голов

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 1:3 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: