Чемпионство все ближе: "Ливерпуль" обыграл команду Моуринью

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата Англии.

"Ливерпуль" мог открывать счет в матче уже на 1-й минуте, но супермомент не реализовал Роберт Фирмино. Бразилец исправился на 37-й минуте. Мохамед Салах отдал ему мяч в штрафной хозяев, Фирмино мяч подработал и мощным ударом отправил его в сетку ворот "Тоттенхэма".

После перерыва команды продолжили действовать на встречных курсах, но ближе к голу были хозяева. Два великолепных момента у хозяев не реализовали Сон Хын Мин и Джованни Ло Чельсо. Первый отправил мяч выше ворот, пробивая метров с 10, а второй не смог переправить игровую сферу в ворота Алисона Бекера после великолепной передачи Сержа Орье. В итоге "Ливерпуль" выиграл 21-й матч в чемпионате и стал на шаг ближе к чемпионству.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

22-й тур

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - ЛИВЕРПУЛЬ - 0:1

Гол: Фирмино, 37.

Тоттенхэм Хотспур: Гассанига, Санчес, Алдервейрельд, Танганга, Орье, Роуз (Ламела, 69), Уинкс, Эриксен (Ло Чельсо, 69), Моура, Алли, Сон.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61), Салах (Шакири, 90+1), Фирмино, Мане (Ориги, 81).

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб мира одержал яркую победу в ключевом матче чемпионата Англии.