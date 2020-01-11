Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской эстафеты в Оберхофе

В субботу, 11 января, в немецком Оберхофе состоится мужская эстафетная гонка в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской эстафеты в Оберхофе.

Начало гонки - в 15:15.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

За сборную Украины в гонке побегут Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко и Сергей Семенов.

На данный момент лидером зачета мужских эстафетных гонок Кубка мира является сборная Норвегии. В ее активе 120 очков. На второй позиции находится французская команда (102 очка). Третье место занимает сборная Германии (88 очков). Украинская команда располагается на 9-й строчке (68 очков).