Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской эстафеты в Оберхофе

В немецком Оберхофе проходит женская эстафетная гонка в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской эстафеты в Оберхофе.

За сборную Украины в гонке бегут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная.

На данный момент лидером зачета женских эстафетных гонок Кубка мира является сборная Норвегии. В ее активе 120 очков. На второй позиции достаточно неожиданно находится швейцарская команда (102 очка). Третье место занимает сборная России (94 очка). Национальная команда Украины располагается на 5-й строчке (75 очков).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина сотворила сенсацию в Рождественской гонке по биатлону.