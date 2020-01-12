Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского масс-старта в Оберхофе

12 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет женский масс-старт, Украину в котором представит единственная спортсменка - Елена Пидгрушная.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женского масс-старта.

Гонка начнется в 13:45 по киевскому времени. Плеер с трансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала масс-старта.

Наша соотечественница начнет гонку под 18-м номером. Под первым номером масс-старт начнет знаменитая итальянка Доротея Вирер, которая является лидером общего зачета Кубка мира.

Напомним, что 11 января в Оберхофе состоялась женская эстафета. По итогам гонки сборная Украины заняла шестое место. С подробными результатами женской эстафеты можно ознакомиться по ссылке.