Огромная потеря: "Барселона" лишилась одного из лидеров на длительный срок

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес выбыл из строя на четыре месяца из-за травмы колена.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Футболист перенес операцию и теперь его ждет длительный период реабилитации. В конце прошлого сезона уругвайцу уже делали операцию на колене, но проблема не исчезла, поэтому игроку вновь пришлось обратиться к врачам.

Ожидается, что Суарес вернется в строй ближе к маю.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" готовит трансферную бомбу летом.