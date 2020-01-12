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Украинский биатлонист финишировал в топ-15 в масс-старте в Оберхофе

воскресенье, 12 января 2020, 16:28
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Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный занял 15-е место в масс-старте, которой состоялся в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

Пидручный прошел 15-километровую дистанцию за 42 минуты 19 секунд и допустил четыре промаха. Другой украинец - Артем Прима финишировал на 24-й позиции.

Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад.

Результаты масс-старта в Оберхофе.

1. Мартен Фуркад (Франция) - 41:01.4 (2 промаха)

2. Арнд Пфайффер (Германия) - +20.1 (3)

3. Симон Дестье (Франция) - +20.3 (3)

4. Йоханнес Дале (Норвегия) - +38.9 (4)

5. Яков Фак (Словения) - +43.1 (3)

...

15. Дмитрий Пидручный (Украина) - +1:18.4 (4)

24. Артем Прима (Украина) - +2:28.7 (5)

Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка финишировала в топ-20 в женском масс-старте в Оберхофе. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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