Украинский биатлонист финишировал в топ-15 в масс-старте в Оберхофе

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный занял 15-е место в масс-старте, которой состоялся в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
Пидручный прошел 15-километровую дистанцию за 42 минуты 19 секунд и допустил четыре промаха. Другой украинец - Артем Прима финишировал на 24-й позиции.
Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад.
Результаты масс-старта в Оберхофе.
1. Мартен Фуркад (Франция) - 41:01.4 (2 промаха)
2. Арнд Пфайффер (Германия) - +20.1 (3)
3. Симон Дестье (Франция) - +20.3 (3)
4. Йоханнес Дале (Норвегия) - +38.9 (4)
5. Яков Фак (Словения) - +43.1 (3)
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15. Дмитрий Пидручный (Украина) - +1:18.4 (4)
24. Артем Прима (Украина) - +2:28.7 (5)
Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка финишировала в топ-20 в женском масс-старте в Оберхофе. С подробностями можно ознакомиться здесь.