RU  UA  EN

понедельник, 13 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 января

10:22
Лучший в истории: звездный аргентинец установил невероятное достижение в чемпионате Англии
09:59
Ломаченко попал на жесткую карикатуру из-за скандального видео со спецназом России
09:38
Украинская чемпионка разгромила россиянку и выиграла престижный турнир: видео
07:00
Готовим дома форшмак по-одесски: классический рецепт и советы

12 января

22:46
"Реал" в упорнейшей битве стал победителем Суперкубка Испании
19:04
Реал - Атлетико: стартовые составы
19:00
Как создать уютный Щедрый вечер: 5 важных пунктов на Старый Новый год
18:40
В США болельщики устроили побоище после боксерского поединка: опубликовано видео
17:23
Огромная потеря: "Барселона" лишилась одного из лидеров на длительный срок
16:30
Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта в Оберхофе
16:28
Украинский биатлонист финишировал в топ-15 в масс-старте в Оберхофе
15:08
Ты постишь тут тех, кто стреляет нам в спину: в сети в стихах жестко ответили Ломаченко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Лучший в истории: звездный аргентинец установил невероятное достижение в чемпионате Англии

понедельник, 13 января 2020, 10:22
переглянути новину українською

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Англии среди иностранных игроков.

В матче 22-го тура аргентинец помог своей команде разгромить "Астон Виллу" со счетом 6:1. Агуэро отметился во встрече хет-триком. Он увеличил свой голевой запас до 177 забитых мячей. Тем самым он обошел легендарного француза Тьерри Анри с его 175 голами и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Англии среди легионеров.

Отметим, что в общем списке лучших бомбардиров турнира Агуэро делит 4-е место с Фрэнком Лэмпардом. Больше них забивали только Алан Ширер (260 голов), Уэйн Руни (208) и Энди Коул (187).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" в ярком матче обыграл "дьяволов" в Кубке Лиги.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Реал - Атлетико - 4:1 Хроника матча

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль - 0:1 Хроника матча

Барселона - Атлетико - 2:3 Хроника матча, видео голов

Валенсия - Реал - 1:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: