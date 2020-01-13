Лучший в истории: звездный аргентинец установил невероятное достижение в чемпионате Англии

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Англии среди иностранных игроков.

В матче 22-го тура аргентинец помог своей команде разгромить "Астон Виллу" со счетом 6:1. Агуэро отметился во встрече хет-триком. Он увеличил свой голевой запас до 177 забитых мячей. Тем самым он обошел легендарного француза Тьерри Анри с его 175 голами и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Англии среди легионеров.

Отметим, что в общем списке лучших бомбардиров турнира Агуэро делит 4-е место с Фрэнком Лэмпардом. Больше них забивали только Алан Ширер (260 голов), Уэйн Руни (208) и Энди Коул (187).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" в ярком матче обыграл "дьяволов" в Кубке Лиги.