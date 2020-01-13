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Не стреляй. Саныч, не стреляй: скандальный футболист "Динамо" бегал по ночному клубу с автоматом

понедельник, 13 января 2020, 19:30
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Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский сообщил, что экс-форвард клуба Александр Алиев приезжал на клубную базу с охранниками, а также бегал с автоматом по киевскому ночному клубу "Арена".

Об этом Милевский рассказал в эфире YouTube-канала "Миля".

"Алиев однажды приехал на базу. Охранник открывает двери, и тут Сан Саныч выходит. Приехал человек потренироваться. Второй уже идет, двери открывает-закрывает. Третий пошел смотреть территорию. Это треш был.

Мы тренируемся, а охранники там, где у нас телевизор был, все между собой "шу-шу". Смотрят, как тренировка проходит, чтобы не дай бог его не "сняли". Все в команде смеялись над этой ситуацией.

А с "калашом" как он бегал по "Арене". Пацаны на колени падали: "Не стреляй. Саныч, не стреляй!" - заявил Милевский.

Милевский выступал за киевское "Динамо" с 2002 по 2013 годы. С командой он по три раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Украины и четырежды - Кубок страны. Алиев выступал за "Динамо" с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 годы. Он дважды становился чемпионом Украины, один раз выиграл Кубок и трижды Суперкубок страны.

В бытность игроками "Динамо" оба футболиста регулярно нарушали спортивный режим, что в конечном счете привело к их уходу из команды.

Ранее сообщалось, что Милевский и Алиев ярко отдохнули в Киеве. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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