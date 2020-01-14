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"Цыганский барон" и "Бронзовый бомбардировщик" провели первую дуэль взглядов: видео

вторник, 14 января 2020, 10:49
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Американский боксер Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри провели первую дуэль взглядов перед реваншем, который состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

Боксеры встретились в Лос-Анджелесе. После пресс-конференции они впервые перед реваншем встретились лицом к лицу.

Напомним, первый бой между Уайлдером и Фьюри состоялся 1 декабря 2018 года. Тогда поединок завершился вничью. Фьюри нанес оппоненту больше ударов, но Уайлдер дважды отправлял британца в нокдаун (в 9 и 12 раундах).

34-летний Уайлдер является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC. За свою карьеру он провел 43 боя, в которых одержал 42 победы и однажды его поединок завершился вничью. 31-летний Фьюри в 30 боях одержал 29 побед при одной ничьей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик назвал самого опасного бойца в супертяжах.

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