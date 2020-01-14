Испанский топ-клуб неожиданно уволил главного тренера

Лидер чемпионата Испании "Барселона" уволила Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды.

Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Причиной отставки стали нестабильные выступления "Барселоны" в нынешнем сезоне, а также критика со стороны болельщиков.

55-летний Вальверде возглавил "Барселону" летом 2017 года. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Испании, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Впрочем, в Лиге чемпионов каталонцы два сезона подряд вылетали после позорных поражений от "Ромы" (0:3) и "Ливерпуля" (0:4).

В нынешнем сезоне "Барселона" дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с "Наполи".

Напомним, "Барселона" вылетела из Суперкубка Испании после поражения от "Атлетико".