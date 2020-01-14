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Президент клуба НБА вступил в однополый брак: фото

вторник, 14 января 2020, 17:28
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Президент баскетбольного клуба "Голден Стэйт Уорриорз" Рик Уэлтс вступил в однополый брак.

Об этом сообщает CBS News.

Уэлтс узаконил отношения со своим партнером Тоддом Гейджем. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в воскресенье, 12 января, в Сан-Франциско.

Instagram Тодд Гейдж

Отметим, что Уэлтс является первым президентом клуба НБА, признавшимся в нетрадиционной сексуальной ориентации. Со своим партнером в отношениях он состоит уже девять лет. Признание о нетрадиционной сексуальной ориентации президент "Голден Стэйт Уорриорз" сделал в 2011 году. При Уэлтсе команда трижды выигрывала чемпионство в НБА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Коломойский угрожал расправой судье на баскетбольном матче своего сына.

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