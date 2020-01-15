RU  UA  EN

среда, 15 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 января

19:01
Под Киевом задержали еще одного члена банды, причастной к убийству Окуевой: фото и видео
19:00
Что такое экспресс-диета и как похудеть за неделю: полезные советы после праздников
18:35
Оккупанты в Крыму продали захваченный особняк Ахметова: фото и видео
18:10
Рэпера Akon давно забыли всюду, но не в Африке - там у него есть теперь даже собственный город
17:41
Актер "Дизель Шоу" впервые показал маленького сына - конечно, без смеха не обошлось
16:49
Тоня Матвиенко показала, как подросла их с Арсеном Мирзояном дочь: милое фото
16:43
Есть связь: всплыли интересные детали о подозреваемых в убийстве Окуевой
16:23
В Киеве посреди января зацвели деревья: появились фото
16:20
Довольная Меган Маркл появилась на публике после шумихи в королевстве - нет, не за стойкой МакДональдз
16:02
Слышна канонада, падают снаряды: появилось тревожное видео с Донбасса и рассказ бойца
15:36
Так горяча: жена MONATIK’а показала фигуру в купальнике, и фанаты в восторге
15:17
В Киеве началась акция протеста против нового Трудового кодекса: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинские биатлонисты вошли в топ-3 в эстафете на Кубке IBU

среда, 15 января 2020, 17:30
переглянути новину українською

Украинские биатлонисты Виталий Труш и Юлия Журавок финишировали на третьем месте в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU, который состоялся в словацком Брезно-Осрбли.

Украинская пара преодолела дистанцию за 39 минут 40 секунд, использовав два патрона. Победителем гонки стала сборная Норвегии, на втором месте финишировали французы.

Результаты гонки:

1. Норвегия (0+6) - 38:57,7

2. Франция (0+3) - +29,4

3. Украина (0+2) - +42,6

4. Германия (0+5) - +42,8

5. Чехия (0+4) - +1:10,3

6. Швеция (2+12) - +1:45.2

7. Швейцария (0+9) - +2:01.1

8. Россия (1+10) - +2:18.5

9. США (0+12) - +2:27.6

10. Австрия (0+7) - +2:41.7

Ранее сообщалось, что украинка Анастасия Меркушина завоевала медаль на Кубке IBU.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Макгрегор - Серроне: онлайн трансляция боя

Реал - Атлетико - 4:1 Хроника матча

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль - 0:1 Хроника матча

Барселона - Атлетико - 2:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: