Украинские биатлонисты вошли в топ-3 в эстафете на Кубке IBU

Украинские биатлонисты Виталий Труш и Юлия Журавок финишировали на третьем месте в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU, который состоялся в словацком Брезно-Осрбли.

Украинская пара преодолела дистанцию за 39 минут 40 секунд, использовав два патрона. Победителем гонки стала сборная Норвегии, на втором месте финишировали французы.

Результаты гонки:

1. Норвегия (0+6) - 38:57,7

2. Франция (0+3) - +29,4

3. Украина (0+2) - +42,6

4. Германия (0+5) - +42,8

5. Чехия (0+4) - +1:10,3

6. Швеция (2+12) - +1:45.2

7. Швейцария (0+9) - +2:01.1

8. Россия (1+10) - +2:18.5

9. США (0+12) - +2:27.6

10. Австрия (0+7) - +2:41.7

Ранее сообщалось, что украинка Анастасия Меркушина завоевала медаль на Кубке IBU.