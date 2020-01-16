Американский школьник покорил сеть невероятным голом с пенальти: опубликовано видео

Юный футболист Шэйди Бучанен стал известен благодаря необычной технике исполнении пенальти.

Видео опубликовал Instagram-аккаунт 433.

Бучанен во время исполнения 11-метрового удара выполнил сальто назад, но это не помешало ему поразить ворота. Футболист учится в школе города Паркленд, который находится в американской Флориде.

Всего за несколько часов ролик набрал более одного миллиона просмотров.

"Зрелищно", "Сальто-гол", "Он играет за команду вамбас в галактическом футболе", "Удар из каратэ", "Шаолиньский футбол", "В стиле Ибрагимовича", - пишут пользователи.

Также в сети появилось видео гола с другого ракурса, на котором видно яркую реакцию одноклубников футболиста.

Ранее сообщалось, что украинский футболист забил супергол в Лиге Европы.