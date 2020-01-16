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Украинские биатлонисты провели лучшую гонку в сезоне

четверг, 16 января 2020, 17:59
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Украинские биатлонисты удачно выступили в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Так, сразу два наших соотечественника в лице Руслана Примы и Дмитрия Пидручного финишировали в десятке сильнейших - первый стал 8-м, а второй - 10-м. В очковой зоне гонку завершили также Сергей Семенов (36-е место) и Антон Дудченко (37-е место). Все четверо не допустили ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад. Он был точен на двух огневых рубежах и пробежал дистанцию в 10 км за 22 минуты и 41,5 секунды. Вторым стал его соотечественник Кентен Фийон-Майе, уступивший лидеру всего 3,1 секунды. На третьем месте расположился немец Бенедикт Долль с отставанием от Фуркада в 12 секунд. Фийон-Майе и Долль на огневых рубежах тоже были точны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские биатлонисты вошли в топ-3 в эстафете на Кубке IBU.

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