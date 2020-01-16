Украинский баскетболист установил рекорд в НБА: видео

Украинский баскетболист "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк провел свой лучший матч на индивидуальном уровне в НБА.

22-летний форвард помог своей команде обыграть "Бостон Селтикс" со счетом 116:103. Украинец отметился в матче 21 набранным очком, что стало его личным рекордом, сделал 1 подбор, отдал 5 передач и получил 1 персональное замечание.

Кроме того, на последних секундах третьей четверти вместе с сиреной украинцу удался точный бросок со своей половины площадки.

На родине Михайлюк выступал за "Черкасские Мавпы". В 2014 году он перебрался в США, где выступал на студенческом уровне. В 2018 году украинец подписал контракт с "Лос-Анджелес Лэйкерс". Через год присоединился к своему нынешнему клубу.

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