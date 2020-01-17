Немного не хватило: украинки провели яркую гонку на Кубке мира по биатлону

В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафетная гонка, которая едва не принесла медали для украинских биатлонисток.

Участие в гонке от Украины принимали Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная, которые пришли к финишу на шестом месте. Интересно, что долгое время украинки были претендентками на медали, однако после блестящих результатов Виты Семеренко и Юлии Джимы их партнерши по сборной не смогли сохранить призовое место. Валя Семеренко передала эстафету четвертой, однако ужасная стрельба Пидгрушной на последнем огневом рубеже опустили нашу команду на шестое место.

Победу праздновали биатлонистки из Норвегии, второе место у Франции, а третьими к финишу пришли швейцарские спортсменки.

Лидером зачета женских эстафетных гонок Кубка мира осталась сборная Норвегии. На второй позиции осталась швейцарская команда.

Напомним, что 16 января украинские биатлонисты провели лучшую гонку в сезоне.