Стала известна зарплата Милевского в Беларуси

Стало известно, какая зарплата у скандального украинского футболиста Артема Милевского в брестском "Динамо".

Как рассказал агент игрока Александр Панков, за игру в составе белорусского клуба бывший игрок сборной Украины за год получает не больше полумиллиона долларов.

Также Панков сравнил Милевского с такими звездами мирового футбола, как Златан Ибрагимович и Стивен Джеррард. По его словам, именно украинец после прихода в команду сумел сохранить в составе ее лидера Павла Нехайчика.

"Нехайчик хотел уйти в другую команду. Так вот, Артема попросили с ним провести беседу. В итоге ему это удалось и Паша еще сезон отыграл за "Динамо". Получается, что Милевский для "Динамо" Брест, как Стивен Джеррард для "Ливерпуля", - сказал он.

Напомним, что в прошлом году "Динамо" впервые стало чемпионом Беларуси вместе с Милевским.

Также "Апостроф" сообщал, что Милевский рассказал, как Александр Алиев приезжал на клубную базу с охранниками, а также бегал с автоматом по киевскому ночному клубу "Арена".