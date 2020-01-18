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"Реал" одержал скандальную победу в чемпионате Испании

суббота, 18 января 2020, 18:50
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"Реал" обыграл "Севилью" со счетом 2:1 в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Первый тайм встречи прошел практически без моментов. Тем не менее, гостям удалось забить. На 29-й минуте после подачи углового Люк де Йонг ударом головой отправил мяч в девятку ворот Тибо Куртуа. Однако главный арбитр матча Хуан Мунуэра после просмотра видеоповтора взятие ворот отменил, углядев весьма сомнительное нарушение правил на Эдере Милитао.

После перерыва команды заиграли активнее в атаке и это принесло плоды. Сначала Каземиро реализовал выход один на один с Томашем Вацликом. Затем де Йонг пробил Куртуа ударом с линии штрафной. Однако все тот же Каземиро принес победу "Реалу", ударом головой во второй раз пробив Вацлика.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

20-й тур

РЕАЛ - СЕВИЛЬЯ - 2:1

Голы: Каземиро, 57; де Йонг, 64; Каземиро, 70.

Реал: Куртуа, Марсело (Менди, 71), Милитао, Варан, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Модрич, Родриго (Винисиус, 62), Васкес, Йович (Бензема, 62).

Севилья: Вацлик, Навас, Регилон, Карлос, Кунде, Фернандо, Банега (Лопеш, 80), Гудель, Васкес (Торрес, 75), Мунир (Эн-Несири, 67), де Йонг.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" в упорнейшей битве стал победителем Суперкубка Испании.

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