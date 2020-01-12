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"Реал" в упорнейшей битве стал победителем Суперкубка Испании

воскресенье, 12 января 2020, 22:46
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"Реал" обыграл "Атлетико" в серии пенальти в финальном матче Суперкубка Испании и стал обладателем трофея.

Основное время матча завершилось без забитых мячей. Команды поочередно создавали моменты, но забить так никому и не удалось.

В дополнительное время команды создали еще по несколько моментов, но снова игроков подвела реализация. Одним из ключевых моментов в матче стало удаление Федерико Вальверде, который на 115-й минуте откровенно срубил Альваро Морату, убегавшего один на один с Тибо Куртуа. "Атлетико" с назначенного штрафного забить не смог. "Реал" смог выстоять до серии пенальти, которую в итоге уверенно выиграл.

СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ

Финал

РЕАЛ - АТЛЕТИКО - 0:0, по пен. - 4:1

Реал: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Иско (Родриго, 60), Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 103), Модрич, Йович (Мариано, 83).

Атлетико: Облак, Лоди (Льоренте, 89), Триппьер, Фелипе, Хименес (Савич, 98), Парти, Эррера (Витоло, 56), Сауль, Фелиш (Ариас, 101), Мората, Корреа.

Удаление: Вальверде, 115.

Серия пенальти: Карвахаль (1:0), Сауль (1:0), Родриго (2:0), Парти (2:0), Модрич (3:0), Триппьер (3:1), Рамос (4:1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полуфинале Суперкубка Испании "Реал" обыграл "Валенсию" (3:1), а "Атлетико" оказался сильнее "Барселоны" (3:2).

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