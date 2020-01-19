Где смотреть мужскую гонку преследования Кубка мира по биатлону в Рупольдинге: расписание трансляций

19 января в немецком Рупольдинге состоится мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской гонки преследования в Рупольдинге.

Начало гонки - в 15:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

На данный момент лидером общего является француз Мартен Фуркад, который набрал 447 очков. Второе место занимает его соотечественник Симон Дестье (392). На третьей позиции находится еще один француз - Кантен Фийон Майе (382). Лучшим среди украинцев является Дмитрий Пидручный, который занимает 18-е место, набрав 195 очков.

Ранее сообщалось, что два украинских биатлониста попали в топ-10 в спринтерской гонке в Рупольдинге.