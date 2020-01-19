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Макгрегор - Серроне: полное видео боя

воскресенье, 19 января 2020, 07:48
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В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся поединок по правилам MMA, в котором ирландец Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне.

Макгрегор добился победы всего через 40 секунд после начала поединка. Сначала ирландец плечом разбил сопернику нос, затем мощным ударом ногой заставил Серроне упасть на канвас, а затем добил его. Рефери был вынужден остановить бой.

ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

31-летний Макгрегор провел свой 26-й бой в смешанных единоборствах. На счету ирландца 22 победы при четырех поражениях. Ранее он являлся чемпионом мира UFC в легком весе.

Для 35-летнего Серроне данный бой был 50-м в карьере. Он проиграл в 14-й раз при 36 победах.

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