Макгрегор одержал яркую победу в первом бою после возвращения: видео

Ирландский боец Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне на турнире UFC 246.

Поединок продлился всего 40 секунд и завершился уверенной победой ирландца.

МАКГРЕГОР - СЕРРОНЕ: ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

Ирландец одержал первую победу с ноября 2016 года, когда ему удалось победить Эдди Альвареса. Для Серроне поражение стало третьим подряд. Ранее он уступил Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи.

31-летний Макгрегор провел свой 26-й бой в смешанных единоборствах. На счету ирландца 22 победы при четырех поражениях. Ранее он являлся чемпионом мира UFC в легком весе.

Для 35-летнего Серроне данный бой был 50-м в карьере. Он проиграл в 14-й раз при 36 победах.