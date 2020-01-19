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Макгрегор одержал яркую победу в первом бою после возвращения: видео

воскресенье, 19 января 2020, 07:32
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Ирландский боец Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне на турнире UFC 246.

Поединок продлился всего 40 секунд и завершился уверенной победой ирландца.

МАКГРЕГОР - СЕРРОНЕ: ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

Ирландец одержал первую победу с ноября 2016 года, когда ему удалось победить Эдди Альвареса. Для Серроне поражение стало третьим подряд. Ранее он уступил Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи.

31-летний Макгрегор провел свой 26-й бой в смешанных единоборствах. На счету ирландца 22 победы при четырех поражениях. Ранее он являлся чемпионом мира UFC в легком весе.

Для 35-летнего Серроне данный бой был 50-м в карьере. Он проиграл в 14-й раз при 36 победах.

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