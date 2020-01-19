Новый рекорд: украинский баскетболист провел огненный матч в НБА: опубликовано видео

Украинский баскетболист "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк установил новый личный рекорд результативности в НБА.

В поединке с "Атлантой Хоукс" украинец провел на площадке 29 минут и набрав 25 очков. Михайлюк реализовал четырех из четырех средних бросков, пять раз из семи попал издали, а также забросил два штрафных из двух. Кроме того, на его счету два подбора, три результативные передачи, один перехват и один блок-шот.

22-летний Михайлюк является воспитанником "Черкасских Мавп". В 2014 году он перебрался в США, поступив на учебу в Канзасском университете. В 2018 году украинский баскетболист перешел в "Лос-Анджелес Лейкерс", а в феврале 2019 году был обменян в "Детройт".

Благодаря победе "Детройт" поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. От зоны плей-офф клуб отстает на две победы.

"Атланта" – "Детройт" - 103:136 (29:36, 26:35, 21:32, 27:33)

Напомним, ранее сообщалось, что Михайлюк провел шикарный матч с "Бостоном".