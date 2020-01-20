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Лучший клуб мира установил невероятный рекорд

понедельник, 20 января 2020, 15:03
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Обыграв "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 в матче 23-го тура чемпионата Англии, "Ливерпуль" установил невероятный рекорд.

Об этом сообщает Gracenote Live.

"Красные" превзошли достижение "Манчестер Сити" и "Баварии", которые в стартовых 22 матчах национальных чемпионатов Англии и Германии соответственно набирали 62 очка из 66 возможных. Мюнхенцы добивались такого результата в сезоне-2013/14, а "горожане" - в прошлом сезоне. "Ливерпуль" же смог набрать в 22 матчах текущего розыгрыша чемпионата Англии 64 очка. Этот результат является рекордным для топ-5 первенств Европы. В активе "красных" 21 победа и 1 ничья.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб мира одержал яркую победу в ключевом матче чемпионата Англии.

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