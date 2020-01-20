На грани сенсации: украинка провела мощный матч против первой ракетки мира на Australian Open

Украинка Леся Цуренко проиграла первой ракетке мира Эшли Барти в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Наша соотечественница здорово начала встречу, выиграв первый сет со счетом 7:5. Однако развить успех она не смогла. Две следующие партии украинка проиграла лучшей теннисистке планеты без борьбы - 1:6, 1:6.

AUSTRALIAN OPEN

Первый круг, женский одиночный розряд

ЛЕСЯ ЦУРЕНКО (Украина) - ЭШЛИ БАРТИ (Австралия) - 1:2 (7:5, 1:6, 1:6)

Соперницей Барти по второму кругу Открытого чемпионата Австралии будет победительница противостояния между Полоной Херцог из Словении и Ребеккой Петерсон из Швеции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка проиграла свой первый большой финал в карьере.