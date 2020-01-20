RU  UA  EN

понедельник, 20 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 января

12:59
Появилось фото "героя", который разбил шесть авто в Киеве
12:22
Премия Гильдии киноактеров 2020: все победители и лучшие наряды звезд
12:21
Масштабные обыски по делу Гандзюк: названо имя вероятного "организатора" банды
12:06
Голый труп и одежда вокруг: в Киеве обнаружили страшную находку, фото
11:45
Пытали и убивали: появился жуткий рассказ о "секретной" тюрьме боевиков на Донбассе
11:43
Под Киевом "копы" обнаружили труп в салоне авто, которое остановили: фото
11:37
Австралийский священник рассказал, как игорная зависимость привела прихожан к криминалу
11:34
В Украине начало снежить: синоптик рассказала, ждать ли больших осадков
11:25
Против руководства "Укрзализныци" открыли дело: скандальные детали и документ
11:14
В Днепре произошел страшный пожар в общежитии колледжа, видео
11:09
"Адская" буря и гигантский град: на Австралию после пожаров обрушились новые бедствия, видео
10:57
Нацотбор на Евровидение-2020: кто поборется за право представлять Украину в Нидерландах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На грани сенсации: украинка провела мощный матч против первой ракетки мира на Australian Open

понедельник, 20 января 2020, 11:58
переглянути новину українською

Украинка Леся Цуренко проиграла первой ракетке мира Эшли Барти в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Наша соотечественница здорово начала встречу, выиграв первый сет со счетом 7:5. Однако развить успех она не смогла. Две следующие партии украинка проиграла лучшей теннисистке планеты без борьбы - 1:6, 1:6.

AUSTRALIAN OPEN

Первый круг, женский одиночный розряд

ЛЕСЯ ЦУРЕНКО (Украина) - ЭШЛИ БАРТИ (Австралия) - 1:2 (7:5, 1:6, 1:6)

Соперницей Барти по второму кругу Открытого чемпионата Австралии будет победительница противостояния между Полоной Херцог из Словении и Ребеккой Петерсон из Швеции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка проиграла свой первый большой финал в карьере.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Челси - Арсенал: онлайн трансляция

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 2:0 Хроника матча

Макгрегор - Серроне: Хроника и видео боя

Реал - Севилья - 2:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: