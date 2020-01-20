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Прямо в губы: Роналду поцеловал одноклубника во время празднования гола, видео

понедельник, 20 января 2020, 15:45
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Во время матча 20-го тура чемпионата Италии по футболу между "Ювентусом" и "Пармой" случился забавный эпизод.

На 58-й минуте форвард туринской команды Криштиану Роналду забил второй мяч в ворота гостей. Праздновать гол португальский нападающий побежал с одноклубником Пауло Дибалой, который отдал ему в этом эпизоде голевую передачу. В один из моментов Роналду неожиданно повернул голову к аргентинцу и поцеловал его.

Матч между "Ювентусом" и "Пармой" завершился со счетом 2:1 в пользу туринской команды. Первый мяч в составе "старой синьоры" также забил Роналду. Всего в текущем розыгрыше чемпионата Италии на счету 34-летнего португальца 16 результативных ударов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Роналду шокировал мир очередным невероятным голом.

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