С рекордом: "Барселона" выиграла первый матч под руководством нового тренера

"Барселона" обыграла "Гранаду" в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча стала первой на тренерской скамье каталонского клуба для Кике Сетьена.

Матч завершился со счетом 1:0. Автором единственного гола во встрече стал капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси. Забит мяч был, когда гости уже остались в меньшинстве - за повторное предупреждение с поля был удален защитник "Гранады" Херман Санчес.

Отметим, что "Барса" владела мячом 82,6% игрового времени матча. Это лучший результат для команды с 2011 года, когда ею руководил Хосеп Гвардиола. Также в игре хозяева сделали 1005 передач. Это всего третий случай с сезона-2005/06, когда за матч одна из команд чемпионата Испании сделала свыше 1000 пасов.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

20-й тур

БАРСЕЛОНА - ГРАНАДА - 1:0

Гол: Месси, 76.

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Видаль (Артур, 83), Ракитич (Пуч, 71), Фати (Перес, 79), Месси, Гризманн.

"Гранада": Силва, Диас, Дуарте, Санчес, Фулкье, Гоналон, Этеки (Х. Мартинес, 72), Вадильо (Пуэртас, 65), Азиз (Эррера, 56), Мачис, Фернандес.

Удаление: Санчес, 69 (повторное предупреждение).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" лишилась одного из лидеров на длительный срок.