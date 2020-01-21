Он лучший за всю историю: британский чемпион мира бросил вызов Усику

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что он готов провести бой с украинцем Александром Усиком.

Слова британца приводит Sky Sports.

"Когда мы говорим о боксе, то ведем речь о большом бизнесе. Я хочу драться с самыми лучшими. Усик является лучшим боксером в истории первого тяжелого веса. Я хочу провести бой с Усиком, так как теперь мы находимся с ним в одном весе. Люди говорят, что Александр не супертяж, но достаточно вспомнить, чего добился невероятный Эвандер Холифилд. Но для того, чтобы мы могли сделать вывод о нем, ему необходимо встретиться с большими парнями в супертяжелом весе. И я буду первым, кто бросит ему вызов", - сказал Джошуа.

В данный момент 30-летний Джошуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). 33-летний Усик ранее являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но затем отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес.

Ранее сообщалось, что в команде Усика рассматривают два приоритетных варианта для следующего боя.