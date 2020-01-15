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В команде Усика назвали два приоритетных варианта для следующего боя

среда, 15 января 2020, 11:55
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Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал, что его подопечный рассматривает вариант проведения боя с британцем Энтони Джошуа либо с новозеландцем Джозефом Паркером.

Слова Красюка приводит BoxingScene.

"Следующий бой Усика должен состояться в марте или апреле. Если поединок будет не с Джошуа, то по причине того, что Энтони отказался от чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO), чтобы не встречаться с Сашей. В этом случае Усик хотел бы драться за вакантный пояс WBO с соперником, который будет занимать самое высокое место среди претендентов", - сказал Красюк.

Ранее сообщалось, что Джошуа, скорее всего, откажется от пояса WBO, чтобы защитить титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) в бою с болгарином Кубратом Пулевым.

Напомним, что ранее Усик рассказал, кого считает самым опасным боксером в супертяжелом весе.

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