Свитолина стартовала на Australian Open с трудной победы

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу над Кэти Бултер из Великобритании в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Наша соотечественница обыграла соперницу, которая занимает 315-е место в рейтинге лучших теннисисток мира, в двух сетах - 6:4 и 7:5. Встреча продлилась 1 час и 23 минуты.

AUSTRALIAN OPEN

Первый круг, женский одиночный разряд

ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина) - КЭТИ БУЛТЕР (Великобритания) - 2:0 (6:4, 7:5)

Соперницей Свитолиной по второму кругу Открытого чемпионата Австралии будет победительница противостояния между Лорен Дэвис из США и Лейлой Анни Фернандес из Канады.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка провела мощный матч против первой ракетки мира на Australian Open.