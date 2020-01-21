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Свитолина стартовала на Australian Open с трудной победы

вторник, 21 января 2020, 10:20
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу над Кэти Бултер из Великобритании в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Наша соотечественница обыграла соперницу, которая занимает 315-е место в рейтинге лучших теннисисток мира, в двух сетах - 6:4 и 7:5. Встреча продлилась 1 час и 23 минуты.

AUSTRALIAN OPEN

Первый круг, женский одиночный разряд

ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина) - КЭТИ БУЛТЕР (Великобритания) - 2:0 (6:4, 7:5)

Соперницей Свитолиной по второму кругу Открытого чемпионата Австралии будет победительница противостояния между Лорен Дэвис из США и Лейлой Анни Фернандес из Канады.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка провела мощный матч против первой ракетки мира на Australian Open.

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