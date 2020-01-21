Выше России: украинский чемпионат вошел в топ-25 лучших первенств мира

Украинский чемпионат вошел в число 25 сильнейших первенств мира по футболу.

Соответствующий рейтинг был опубликован Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

Самым сильным по итогам прошлого года признан чемпионат Англии. Второе место в рейтинге заняло первенство Бразилии, третье - Испании. Следом за ними идут чемпионаты Италии, Колумбии, Португалии, Франции, Нидерландов, Аргентины и Германии, которые расположились с 4-го по 10-е места соответственно.

Чемпионат Украины оказался на 25-й позиции. Интересно, что он сильнее российского первенства, который занимает 26-е место в рейтинге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что шоу болельщиков киевского "Динамо" вошло в тройку лучших в мире.