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Выше России: украинский чемпионат вошел в топ-25 лучших первенств мира

вторник, 21 января 2020, 11:46
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Украинский чемпионат вошел в число 25 сильнейших первенств мира по футболу.

Соответствующий рейтинг был опубликован Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

Самым сильным по итогам прошлого года признан чемпионат Англии. Второе место в рейтинге заняло первенство Бразилии, третье - Испании. Следом за ними идут чемпионаты Италии, Колумбии, Португалии, Франции, Нидерландов, Аргентины и Германии, которые расположились с 4-го по 10-е места соответственно.

Чемпионат Украины оказался на 25-й позиции. Интересно, что он сильнее российского первенства, который занимает 26-е место в рейтинге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что шоу болельщиков киевского "Динамо" вошло в тройку лучших в мире.

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