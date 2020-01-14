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Шоу болельщиков "Динамо" вошло в топ-3 в мире: опубликовано фото

вторник, 14 января 2020, 18:01
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Шоу болельщиков киевского "Динамо" под названием "Пляжная шиза" на матче чемпионата Украины против донецкого "Шахтера" вошло в тройку лучших фанатских перфомансов в 2019 году.

Об этом сообщает сайт Ultras-Tifo.

Первое место заняла акция болельщиков венгерского "Ференцвароша" в матче против "Уйпешта", второе - шоу ультрас марокканской "Раджа Касабланки" в поединке с "Видад Касабланкой".

Шоу фанатов "Ференцвароша".

Шоу фанатов "Раджа Касабланки".

Шоу фанатов "Динамо".

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 36 очков в 18 матчах. Следующий матч киевский клуб проведет 22 февраля на своем поле с полтавской "Ворсклой".

Ранее сообщалось, что болельщики "Динамо" определили лучшего игрока команды в 2019 году.

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