"Барселона" чудом избежала позора в Кубке Испании: видеообзор

В матче 1/16 финала Кубка Испании "Барселона" в гостях добилась победы над клубом "Ибица", который выступает в третьем по силе испанском дивизионе.

Каталонцы пропустили гол в начале матча и сумели отыграться лишь на 72-й минуте, отличился французский форвард Антуан Гризманн. Именно француз и принес победу "Барселоне", забив второй гол в компенсированное время.

Стоит отметить, что по решению тренера матч пропустил лидер каталонцев Лионель Месси.

"Ибица" – "Барселона" - 1:2 (1:0)

Голы: Кабалье (9) - Гризманн (72, 90+5)

"Барселона": Нето, Фирпо, Лангле, Роберто, Семеду, де Йонг, Пуч (Артур, 71), Карлес Перес (Альба, 59), Ракитич (Видаль, 81), Фати, Гризманн.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что "Барселона" победила в первом матче под руководством нового тренера Кике Сетьена.