"Челси" в сумасшедшем матче упустил победу над "Арсеналом"

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле сыграл вничью с "Арсеналом" со счетом 2:2.

"Челси" активно начал встречу и мог открыть счет уже в дебюте, но свои моменты не использовали Кристенсен, Абрахам и Хадсон-Одои. Первый забитый мяч пришел после ошибки защитника "канониров" Мустафи. Немец неудачно сбросил мяч Лено, Абрахам вышел один на один, обыграл вратаря, но был сбит Луизом. Арбитр назначил пенальти и показал красную карточку Луизу. "Приговор" арбитра четко исполнил Жоржиньо.

В начале второго тайма "Челси" также продолжал владеть инициативой, но неожиданно пропустил гол в результате контратаки. "Аристократы" неудачно подали угловой, мяч отскочил к Мартинелли, который пробежал около 60 метров, вышел один на один и уверенно переиграл голкипера.

Концовка матча выдалась огненной. Сначала Аспиликуэта замкнул прострел с фланга и вывел "Челси" вперед. Но через несколько минут Бельерин ударом с угла штрафной сравнял счет. "Челси" мог победить, но Батшуайи с близкого расстояния пробил мимо ворот.

В итоге, "Челси" упустил победу над "Арсеналом", хотя многократно превзошел соперника по числу ударов по воротам - 19-2.

"Челси" остался на четвертом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Арсенал" по-прежнему занимает 10-ю позицию.

"Челси" – "Арсенал" - 2:2 (1:0)

Голы: Жоржиньо (28, с пенальти), Аспиликуэта (84) - Мартинелли (63), Бельерин (87)

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте (Маунт, 69), Виллиан, Ковачич (Баркли, 66), Хадсон-Одои, Абрахам.

"Арсенал": Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Озил (Гендузи, 55), Джака, Мартинелли, Торрейра, Пепе, Ляказетт, Сака.

Предупреждения: Эмерсон (21), Кристенсен (59).

Удаление: Давид Луиз (26).