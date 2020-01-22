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Красивый гол Роналду помог "Ювентусу" добыть яркую победу в Кубке Италии

среда, 22 января 2020, 23:45
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22 января в Турине в матче "Ювентус" - "Рома" определился полуфиналист Кубка Италии. Им стала местная команда, которая обыграла римлян со счетом 3:1.

Первым в составе хозяев поля отметился Криштиану Роналду и его гол стал настоящим украшением вечера: португалец протянул мяч в штрафную и точно пробил в угол ворот. Еще до перерыва в воротах "Ромы" побывали второй и третий голы. Это отличались Бетанкур и Бонуччи.

В начале второго тайма за "Рому" забил Ундер и римляне имели еще несколько возможностей, но счет на табло остался прежним.

В полуфинале турнира "Ювентус" сыграет с победителем пары "Милан" - "Торино". Игра пройдет в феврале.

Напомним, что "Барселона" чудом избежала позора в Кубке Испании.

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