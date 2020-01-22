Ведущий защитник сборной Украины близок к переходу в английский топ-клуб

Агент защитника "Шахтера" Николая Матвиенко Юрий Данченко рассказал, что украинский футболист в ближайшее время может перейти в лондонский "Арсенал".

Слова Данченко приводит "Апостроф" со ссылкой на "Команду №1".

"В течение последнего времени мы с коллегами постоянно контактируем с представителями "Арсенала", проводим встречи. Доверенные лица "канониров" уже связывались с "Шахтером", и мы надеемся, что эти переговоры увенчаются успехом. "Арсенал" хочет осуществить сделку до 1 февраля - в нынешнее трансферное окно", - сказал агент.

23-летний Матвиенко является воспитанником "Шахтера". В нынешнем сезоне он провел за донецкий клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Матвиенко находится в сфере интересов действующего чемпиона Англии.