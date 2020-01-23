Известная украинская легкоатлетка попалась на допинге

Украинская легкоатлетка Катерина Табашник дисквалифицирована за употребление запрещенных препаратов.

Об этом сообщает Athletics Integrity Unit.

Согласно информации источника, в организме 25-летней спортсменки обнаружен гидрохлортиазид. Украинка была отстранена от участия в соревнованиях на 19 месяцев. Все результаты нашей соотечественницы, начиная с 28 марта прошлого года, аннулированы.

Табашник выступает в секторе прыжков в высоту. Она становилась чемпионкой Европы по юниорам. Два года назад на взрослом чемпионате Европы украинка стала пятой. Личный рекорд Табашник составляет 1,99 м (в помещении) и 1,96 м (на открытом воздухе).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская чемпионка получила длительную дисквалификацию.