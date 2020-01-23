Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской индивидуальной гонки в Поклюке

В четверг, 23 января, в словенской Поклюке состоится мужская индивидуальная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской индивидуалки в Поклюке.

Начало гонки - в 15:15.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

От Украины в индивидуалке выступят пять биатлонистов: Артем Прима (9-й стартовый номер), Дмитрий Пидручный (33-й), Антон Дудченко (49-й), Сергей Семенов (75-й), Богдан Цымбал (103-й).

На данный момент лидером общего зачета Кубка мира является француз Мартен Фуркад, который набрал 507 очков. Второе и третье места занимают его соотечественники Кентен Фийон-Майе (436 очков) и Симон Дестье (435) соответственно. Лучшим среди украинцев является Дмитрий Пидручный, который занимает 20-е место, набрав 195 очков.

Ранее сообщалось, что два украинских биатлониста попали в топ-10 в спринтерской гонке в Рупольдинге.