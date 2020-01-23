"Ливерпуль" продлил феноменальную победную серию в чемпионате Англии

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 2:1.

Гости быстро открыли счет, на 8-й минуте после подачи с углового отличился Хендерсон. Через несколько минут "волки" едва не отыгрались, но Доэрти с близкого расстояния пробил мимо ворот. В начале второго тайма Салах мог увеличить разрыв в счете, но его удар в дальний угол парировал Патрисиу. Через несколько минут "Вулверхэмптон" сравнял счет. Траоре навесил с фланга и Хименес точно пробил головой. Хозяева пошли вперед большими силами и могли выходить вперед, но Алиссон в течение нескольких минут отразил опаснейшие удары Траоре и Хименеса.

Развязка наступила в концовке встречи. Фирмино получил пас от Хендерсона и из пределов штрафной точно пробил в верхний угол. Хозяева могли спасти матч, но Жота с пяти метров пробил мимо ворот.

"Ливерпуль" одержал 14-ю победу подряд и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв мерсисайдцев от ближайшего преследователя составляет 16 очков.

"Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" - 1:2 (0:1)



Голы: Хименес (51) - Хендерсон (8), Фирмино (84)

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Кастро, Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Нету (Диогу Жота, 77), Моутинью (Гиббс-Уайт, 87), Траоре, Хименес.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Фабиньо, 70), Хендерсон, Мане (Минамино, 33), Фирмино, Салах (Ориги, 85).

Предупреждение: Робертсон (55).

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" установил рекорд в матче с "Манчестер Юнайтед".