Свитолина уверенно вышла в третий круг Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу над Лорен Дэвис из США в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Наша соотечественница обыграла соперницу, которая занимает 62-е место в рейтинге лучших теннисисток мира, в двух сетах. Американка смогла навязать борьбу украинке лишь во второй партии, которую украинка выиграла на тай-брейке. Встреча продлилась 1 час и 34 минуты.

AUSTRALIAN OPEN

Второй круг, женский одиночный разряд

ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина) - ЛОРЕН ДЭВИС (США) - 2:0 (6:2, 7:6)

Соперницей Свитолиной по второму кругу Открытого чемпионата Австралии будет представительница Испании Гарбинье Мугуруса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина стартовала на Australian Open с трудной победы.