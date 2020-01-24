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Бой уже есть: промоутер назвал следующего соперника Усика и дату поединка

пятница, 24 января 2020, 10:06
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Эдди Хирн, промоутер украинского боксера Александра Усика, поделился информацией о следующем бое нашего соотечественника.

Слова Хирна приводит IFL.

Так, он заявил, что "прямо сейчас у нас уже есть бой Усик - Чисора". По его словам, бой состоится в Лондоне. Уже после этого, как отметил промоутер, украинец сможет получить поединок против британского чемпиона Энтони Джошуа. Идеальной датой для проведения боя Усика и Чисоры Хирн назвал 28 марта.

На профессиональном ринге Чисора провел 41 бой. На его счету 32 победы и 9 поражений. В 2012 году он проиграл единогласным решением судей другому украинцу - Виталию Кличко. Три последних поединка британец выиграл.

Ранее "Апостроф" сообщал, что британский чемпион мира бросил вызов Усику.

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