Чемпион мира по автогонкам попал в жуткую аварию: видео

Действующий чемпион мира по ралли Отт Тянак попал в жуткую аварию во время гонки в Монте-Карло (Монако).

Находясь за рулем своего Hyundai, эстонский гонщик не справился с управлением, в результате чего его автомобиль вылетел из трассы, ударился о землю и несколько раз перевернулся в воздухе. Сам Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя не пострадали. Они вылезли из машины без посторонней помощи. Никаких видимых повреждений они не получили. Однако позже они были доставлены в больницу для прохождения медицинского осмотра, что является стандартной процедурой при такого рода авариях.

Отметим, что в Hyundai Тянак перешел лишь осенью минувшего года из Toyota.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный автогонщик попал в яркую аварию на ралли "Дакар".