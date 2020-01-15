Легендарный автогонщик попал в яркую аварию на ралли "Дакар": опубликовано видео

Испанский автогонщик Фернандо Алонсо попал в аварию на ралли "Дакар".

Испанец, выступающий в классе внедорожников, не справился с управлением при преодолении дюны и перевернулся. На данный момент нет данных о том, сможет ли гонщик продолжить выступление на соревнованиях.

После девяти спецучастков Алонсо занимал 10-е место в общем зачете. Его отставание от лидера Карлоса Сайнса-старшего составляет более трех часов.

38-летний Алонсо прославился в Формуле-1, в которой он дважды становился чемпионом мира, выступая на Renault. После ухода из королевского класса автогонок испанец дважды становился победителем гонки 24 часов в Ле-Мане.

Напомним, ранее сообщалось о смертельной трагедии на ралли "Дакар". С подробностями можно ознакомиться здесь.