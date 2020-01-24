Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской индивидуальной гонки в Поклюке

В пятницу, 24 января, в словенской Поклюке, которая принимает шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, состоится женская индивидуальная гонка.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женской индивидуалки из Поклюки.

Начало гонки - в 15:15.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

От Украины в гонке выступят пять биатлонисток: Елена Пидгрушная (4-й стартовый номер), Юлия Джима (30-й), Дарья Блашко (41-й), Анастасия Меркушина (78-й), Юлия Журавок (82-й).

На данный момент лидером общего зачета является норвежка Тириль Экхофф, которая набрала 501 очко. Второе место занимает итальянка Доротея Вирер (459). В первую тройку также входит шведка Анна Эберг (342). Лучшей из украинок является Елена Пидгрушная, которая занимает 21-е место, набрав 167 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинки провели яркую гонку на Кубке мира по биатлону.