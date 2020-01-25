RU  UA  EN

суббота, 25 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 января

15:50
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция смешанной эстафеты в Поклюке
15:06
Кубок мира по биатлону: результаты супермикста в Поклюке
14:21
Диван – наш, квартира – не наша: Дмитрий Комаров признался, что у них с женой нет собственного жилья
12:59
David Axelrod представил песню для Нацотбора на Евровидение-2020 - ее он написал, когда узнал о беременности жены
11:45
Свитолина с позором вылетела с Australian Open
11:31
Ирину Билык в новом клипе сравнили с Мадонной: видео
10:18
Рановато показывать: дочери Оли Поляковой досталось за слишком откровенное фото
07:00
Легкие сырники-пампушки с джемом на завтрак: простой рецепт и советы приготовления

24 января

19:00
Как не прогадать с макияжем на День святого Валентина: 6 полезных советов к празднику
18:20
55-летняя Оксана Байрак объяснила появление новорожденного ребенка в ее семье
18:03
Билли Айлиш призналась, как чуть не покончила с собой
17:41
Хиллари Клинтон рассказала о дружбе с Харви Вайнштейном, которого судят за изнасилования
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция смешанной эстафеты в Поклюке

суббота, 25 января 2020, 15:50
переглянути новину українською

В словенской Поклюке, которая принимает шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, проходит смешанная эстафетная гонка.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию смешанной эстафеты в Поклюке.

Состав сборной Украины на гонку выглядит следующим образом: Артем Тищенко, Артем Прима, Елена Пидгрушная, Юлия Джима.

На данный момент лидером зачета смешанных эстафетных гонок Кубка мира является сборная Швеции. В ее активе 108 очков. На второй позиции находится норвежская команда (102 очка). Третье место занимает сборная Италии (94 очка). Украинская команда располагается на 8-й строчке (69 очков).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинки провели яркую гонку на Кубке мира по биатлону.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Валенсия - Барселона: онлайн-трансляция

Вулверхэмптон - Ливерпуль - 1:2 Хроника матча

Ювентус - Рома - 3:1 Хроника матча

Челси - Арсенал - 2:2 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: