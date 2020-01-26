Украина попала в громкий скандал на Кубке мира по биатлону

Сборная Украины по биатлону получила дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке.

Как говорится в сообщении портала Biathlon.com.ua в Facebook.

Дисквалификации была вызвана нарушением правил техники безопасности при стрельбе. В сообщении говорится, что на заключительном огневом рубеже украинка Елена Пидгрушная по ошибке судьи стала не на свой коврик, после чего переместилась в нужный коридор и не закинула винтовку за спину.

"Скорее всего, судья показал неправильный рубеж словенке, которая шла рядом со мной. Я на спуске перед стадионом стояла в спину за ней, и, соответственно, ориентировалась по ней. И перед тем на трассе кто-то мне кричал, что я десятая, поэтому я совершенно не удивилась тому, что попала на десятую установку. И потом, когда я уже сняла оружие, держала его в руках и начала изготовку, в этот момент судья машет рукой словенке, указывает на десятую установку. Ну и мне показывает, мол, переходи дальше. А поскольку все это происходило буквально в течение какой-то секунды, я не успела понять, что происходит и сориентироваться, что нужно вновь надеть оружие и после того перейти на другой коврик. Ведь любой переход, согласно правилам, должно происходить с надетым оружием", - говорит сама Пидгрушная.

Напомним, что в словенской Поклюке, которая принимает шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, состоялась смешанная эстафетная гонка.