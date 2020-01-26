Украинский боксер проиграл титульный бой чемпиону мира: видео

Украинский боксер Арнольд Хегай потерпел поражение от американца Стивена Фултона в бою за титул интерконтинентального чемпиона в легчайшем весе (до 53,5 кг) по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Поединок состоялся в Нью-Йорке на арене Barclays Center.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей - 116:112, 117:111, 117:111.

25-летний Фултон провел 18-й бой в карьере и одержал 18 победу. Благодаря победе американец стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBО.

27-летний Хегай потерпел первое поражение в карьере. Ранее он добился 16 побед при одной ничьей.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский боксер Иван Редкач проиграл чемпионский бой американцу Дэнни Гарсии.