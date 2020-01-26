В стиле Майка Тайсона: украинский боксер проиграл в чемпионском бою

Украинский боксер Иван Редкач полусреднего веса в чемпионском бою потерпел поражение от американца Дэнни Гарсии.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой американского боксера единогласным решением судей.

В 10-м раунде Редкач неожиданно укусил соперника за плечо.

"Он выкрикнул: "Майк Тайсон", после чего укусил меня. Я сказал об этом судье", - рассказал Гарсия после окончания боя.

31-летний Гарсия провел свой 38 бой в карьере и одержал 36 победу при двух поражениях. Американец защитил титул чемпиона мира по версии всемирного боксерского совета (WBC). Для 33-летнего Редкача данное поражение стало пятым в 29 поединках. При этом украинец одержал 23 победы и еще один бой завершился вничью.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик определился с датой следующего боя.