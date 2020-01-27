Бывший игрок "Динамо" Гармаш забил первый гол в чемпионате Турции: опубликовано видео

Украинский полузащитник "Ризеспора" Денис Гармаш забил свой дебютный гол в чемпионате Турции.

Футболист отличился в матче 19-го тура Суперлиги с "Сивасспором". Украинец вышел на поле в начале второго тайма, на 60-й минуте ворвался в штрафную площадку и точно пробил в ближний угол. Впрочем, "Ризеспор" не сумел удержать победу, пропустив решающий гол на 93-й минуте. В итоге, поединок завершился вничью со счетом 1:1. Полный матч за "Ризеспор" провел еще один украинец - защитник Николай Морозюк.

После 19 туров "Ризеспор" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

29-летний Гармаш перешел в турецкий клуб в начале января 2020 года из киевского "Динамо" на правах аренды. Соглашение заключено до окончания сезона-2019/2020.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Руслан Малиновский забил один из лучших голов Серии А в декабре.